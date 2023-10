Schondorf

18:00 Uhr

Zustand der Straßen soll in Schondorf in Kataster erfasst werden

Plus Der Gemeinderat hat ein Kataster für den Zustand der Straßen beschlossen. Es gibt skeptische Stimmen und ein Punkt ist dem Bürgermeister besonders wichtig.

Von Christian Mühlhause

Ein Kataster für Bäume hat Schondorf schon, nun soll auch eines für Straßen hinzukommen. Den Grund dafür nannte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats: "Wir haben in beiden Fällen eine Verkehrssicherungspflicht. Das Kataster soll uns bei der Priorisierung helfen, in welcher Reihenfolge wir die Straßen sanieren." Im Rat gab es viel Zustimmung zu dem Vorhaben, aber auch Nachfragen und Kritik angesichts der erwarteten Kosten. Ein Punkt ist dem Bürgermeister besonders wichtig.

Auch bei den Gehwegen in Schondorf besteht Handlungsbedarf. Das Bild von der Bahnhofstraße stammt vom November 2022. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Ratsmitglied Simon Springer ( CSU) wollte wissen, was in der Erfassung alles enthalten sein wird. "Im Ammersee-Höhenweg gibt es heftige Schlaglöcher, ist der beispielsweise mit drin?" Der Rathauschef antwortete, dass alle Straßen und Wege innerorts erfasst werden, egal ob sie asphaltiert sind oder nicht. Springers Parteifreundin Anna Wagenknecht, ehemals Klinke, hakte nach, wie es mit den Bürgersteigen aussieht. "Da ich viel mit dem Kinderwagen unterwegs bin, fällt mir deren Zustand gerade besonders auf." Der Bürgermeister räumte ein, dies nicht zu wissen, da es aber in Schondorf wenig Gehwege gebe, dürften sich die Kosten hier in Grenzen halten, sollten diese mit aufgenommen werden, äußerte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

