Polizei meldet wieder eine Brandstiftung in einer Kirche

Erneut wird offenbar versucht, in einer Kirche ein Feuer zu legen. Dieses Mal meldet die Polizei zwei solche Vorkommnisse aus Seefeld.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldet erneut eine Brandstiftung in einer Kirche. Laut einer Mitteilung ist es in der Kirche St. Peter und Paul in Seefeld in der Zeit vom 22. April bis 1. Mai zu zwei Brandfällen gekommen. Bislang unbekannte Täter zündeten jeweils unbemerkt ein Fürbittenbuch in dem Gotteshaus an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte das Feuer von alleine wieder ausgegangen sein, sodass ein schlimmerer Schadensfall ausblieb.

Ähnliche Vorkommnisse gab es vor einigen Monaten und Mitte April in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Utting, auch hier kam es jedoch zu keinem größeren Schaden. (AZ)

