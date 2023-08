Fußballer des MTV Dießen unterliegen in der Kreisliga cleverem Gegner

Die Fußballer des MTV Dießen kämpfen in der Kreisliga gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch um Punkte, belohnen sich aber nicht. Das liegt auch an der Taktik des Gegners.

Im Auswärtsspiel beim FC Wildsteig/Rottenbuch mussten die Fußballer des MTV Dießen in der Kreisliga eine 0:1-Niederlage hinnehmen und konnten so nach dem Heimsieg zum Auftakt keine weiteren Punkte nachlegen. „Wir wussten, dass es schwer wird, sind aber trotzdem sehr unzufrieden, weil auf jeden Fall mehr möglich gewesen wäre“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Beide Mannschaften starteten eher abwartend in das Spiel und wollten vor allem einen frühen Gegentreffer vermeiden. Nach einigen vorsichtigen Annäherungen auf beiden Seiten nutzten die Gastgeber nach einer Viertelstunde einen ihrer Angriffe zum Führungstreffer. Das Team vom Ammersee reagierte aber wie in der Woche zuvor gut auf den frühen Rückstand und erspielte sich in der Folge einige Torchancen, konnte aber keine verwerten. Auch die Heimmannschaft ließ in der Folge noch zwei klare Möglichkeiten liegen, und so ging es mit einem knappen 1:0 in die Kabinen.

Gegner kontrolliert Partie gegen Dießen über weite Strecken

In der zweiten Halbzeit versuchte der MTV weiter viel, um den Ausgleich zu erzielen, konnte sich aber vor allem im gegnerischen Strafraum nicht entscheidend durchsetzen. Einige gefährliche Abschlüsse wurden im letzten Moment geblockt oder verfehlten knapp das Ziel. Der FC ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, hielt das Spiel durch Ballbesitz und gezielte Angriffe immer wieder geschickt vom eigenen Tor fern und verteidigte die Führung clever und routiniert bis zum Schlusspfiff.

„Wir machen weiter und wollen das nächste Spiel zu Hause wieder für uns entscheiden“, schaute Ropers schon auf das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den WSV Unterammergau.

Die Reserve des MTV war am vergangenen Wochenende in der B-Klasse spielfrei und empfängt am nächsten Sonntag den SV Wielenbach II. (AZ)

