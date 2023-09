Fußball

vor 35 Min.

Starker Aufsteiger gastiert in der Bezirksliga in Raisting

Plus Eine schwere Aufgabe wartet daheim auf die Fußballer des SV Raisting in der Bezirksliga. Der torgefährliche Stürmer von Jahn Landsberg ist ein alter Bekannter.

Doppelt bitter war das Gastspiel des SV Raisting am vergangenen Samstag beim ASV Habach. Der Tabellenführer war anfangs der zweiten Hälfte bei einer 3:0-Führung auf dem besten Weg zum sechsten Saisonsieg in der Bezirksliga, ehe ein Hagelsturm dem Spiel ein vorzeitiges Ende bereitete und zudem für enorme Schäden im Ort und an den Fahrzeugen der Fans und Spieler sorgte. Wie es nun weitergeht, ist noch offen, da eine Entscheidung des Sportgerichts, ob und wie die Partie neu angesetzt wird, aussteht. Bei den Raistingern geht indes der Blick zur nächsten Aufgabe. Am Sonntag (14 Uhr) erwartet der SVR die FT Jahn Landsberg. Der Aufsteiger vom Lech mischt in der Liga sehr gut mit.

Das zeigen die Siege gegen Bad Heilbrunn (4:3) und Denklingen (5:0) und das 1:1 zuletzt gegen den Tabellenzweiten BCF Wolfratshausen. „Das wird keine einfache Aufgabe“, erwartet SVR-Spielertrainer Hannes Franz. Bei den Landsbergern gibt es ein Wiedersehen mit Yannick Hübner, der zuletzt noch das Raistinger Trikot trug. Der Stürmer ist beim Jahn mit fünf Treffer der Erfolgsgarant, auf dem seine früheren Teamkollegen ein waches Auge werfen müssen.

