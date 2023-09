SV Raisting im Glück gegen starken Aufsteiger aus Landsberg

Plus Die Fußballer des SV Raisting behalten in der Bezirksliga eine weiße Weste. Das Duell gegen Jahn Landsberg war aber ein hartes Stück Arbeit und hätte anders ausgehen können.

Der Spielabbruch bei einer Führung mit 3:0 in Habach und die großen Schäden an den Fahrzeugen durch den Hagelsturm sorgten zuletzt bei den Fußballern des SV Rasiting für gedämpfte Stimmung. Davon ließ sich der Tabellenführer der Bezirksliga Oberbayern Süd aber nicht aus der Erfolgsspur bringen.

Durch den 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen die FT Jahn Landsberg bleibt der SVR ohne Punktverlust auf Platz eins. „Das Spiel stand Spitz auf Knopf“, räumte Raistings Spielertrainer Hannes Franz ein. Der Aufsteiger machte seinem Team das Leben sehr schwer. „Es gab ein paar Schlüsselszenen im Spiel, da hätte es auch in die andere Richtung gehen können“, gestand Franz, dass sein Team in der Partie letztlich auch das Glück des Tüchtigen oder des Spitzenreiters hatte.