Landesturnfest beschert ASV-Sportlern viele schöne Momente

Vom Ammersee-Sportverein Dießen nehmen neun Jugendliche und fünf Erwachsene am Landesturnfest in Regensburg teil. Was ein Turnfest von einer Meisterschaft unterscheidet.

Ein Turnfest ist ein Treffen der „Vielen“, enorm vielseitig, und mit dem traditionellen „Wahlwettkampf“, bei dem sich die Aktiven ihre Lieblingsdisziplinen über die Sportarten hinweg aussuchen. Mit einem Sieg dort wird man kein „Meister“, aber erklimmt im Turnfest-Jargon quasi die Ebene eines Eberhard Gienger und anderer Idole, die neben ihren Meisterschaften auch diesen „normalen“ – besonderen – Wettkampf turnten. Malisa Janicki vom Ammersee-Sportverein Dießen siegte beim Bayerischen Landesturnfest in Regensburg in ihrer Altersklasse als „Mischerin“ der Sportarten Schwimmen und Turnen und durfte auf der Showbühne den exklusiven Turnfest-Pokal entgegennehmen. Gleiches gelang Sonja Berkensträter bei den Erwachsenen ihrer Altersklasse, sie kombinierte Turnen und Leichtathletik und wurde hier erste, geehrt auf der Altstadtbühne in Regensburg. Besondere Momente, die man als „Normalsportler“ im Kreis von insgesamt mehreren Tausend Teilnehmern doch kaum erreichen kann, wie es in einer Mitteilung des Ammersee-Sportvereins aus Dießen heißt. Fast alle Nationalturnerinnen waren beim Landesturnfest am Start Andere besondere Momente hielt das Turnfest Ende April für alle Teilnehmer bereit, wie für die fünf Erwachsenen und neun Jugendlichen des Ammersee-Sportvereins. Ob als Zuschauer bei der fantastischen Turngala der „Traumfabrik Regensburg“, beim Bundesliga-Wettkampf der Frauen mit fast allen Nationalturnerinnen am Start, als Athlet im eigenen Wettkampf oder insgesamt in der Gemeinschaft der eigenen Sportler-Gruppe unter so vielen Gleichgesinnten. Da wird auch verständlich, warum Verbandspräsident Alfons Hölzl genauso wie Olympiaturner Lukas Dauser betonten, „Turnen ist mehr“, und warum Wettbewerbe und Mitmachangebote so stark nachgefragt werden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Wie kann Inklusion in den Vereinen im Kreis Landsberg gelingen?

