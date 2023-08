Raisting

vor 20 Min.

Fußballer des SV Raisting sind im Derby in der Bezirksliga gefordert

Plus Die Fußballer vom SV Raisting treten bei Aufsteiger Habach an. Der Gegner ist beachtlich in die Saison gestartet. Auf einen Spieler müssen die Gäste besonders achten.

Von Uschi Schuster und Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Es läuft beim Bezirksligisten SV Raisting. Auch enge Spiele entscheiden die Fußballer des SVR in dieser Saison für sich, wie zuletzt das 2:1 zu Hause gegen Neuried. Nun muss die Mannschaft zum Landkreisderby antreten. Gegner, Gastgeber und Aufsteiger Habach hat einen durchaus beachtenswerten Start hingelegt.

„Solche Spiele gewinnt man nur, wenn man in der Tabelle vorne steht“, erklärte Spielertrainer Hannes Franz nach dem glücklichen Dreier, mit dem sein Team die weiße Weste in der Bezirksliga Oberbayern Süd verteidigte. Als einzige Mannschaft hat der SVR noch keinen Punkt abgegeben, und das soll möglichst auch an diesem Wochenende so bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .