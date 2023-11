Neues Buch: Fotografin und Erzabt folgen der Spur der Sehnsucht

Andrea Göppel und Wolfgang Öxler stellen ihr drittes gemeinsames Buch vor. In Fotos und Texten geht es dieses Mal um die Sehnsucht.

Es ist bereits das dritte Buch, das Andrea Göppel und Erzabt Wolfgang Öxler gemeinsam entstehen ließen: „Bleib deiner Sehnsucht auf der Spur“ ist wie die beiden vorangegangenen Bände eine Symbiose von Bild und Text. Am Erscheinungstag stellten die Fotografin und der Texter das Werk vor und lockten damit sehr viele Besucher in den Großen Saal des Exerzitienhauses in St. Ottilien. „Aus einem Blick entsteht ein Gedanke, der zum Thema wird.“ So beschrieb die Fotografin Andrea Göppel zu Beginn der Lesung die Entstehung der Bilder und der dazu gehörenden Texte.

Wie das gemeint ist und wie das wirkt, durften die Besucherinnen und Besucher in der Folge erleben. Zu den großformatig an die Wand projizierten Bildern der Fotografin trug der Erzabt die entsprechenden Texte vor, von Michael Treupel zeitweise mit sanften Gitarrenklängen untermalt. Letzteres unterstrich die spirituell-meditative Stimmung, die sich bei den Texten schnell einstellt. Für Wolfgang Öxler ist die Sehnsucht der Motor, der die Menschen unterstütze bei der immerwährenden Suche nach dem wahren Schatz, dem Sinn des Lebens. Dabei werde Spuren gefolgt und es werden Spuren hinterlassen. Für das Buch hat sich der Autor intensiv auf die Suche nach solchen Lebensspuren gemacht. Der Leser erhält bereits auf den ersten Seiten einen feinen Hinweis, wo dieser Schatz letztendlich verborgen ist.

Buch von Wolfgang Öxler und Andrea Göppel: Eine Spur zu etwas Größerem

Der Weg dahin ist lang, verschlungen, teilweise mühsam und fehlgeleitet. Öxler folgt in seinen Texten solchen Spuren, bietet Lösungen. Er zeigt in dem Band aber auch viele positive Wege auf, sei es ein Pfad in die Stille, ins Glück, zu Hoffnung oder Liebe. Alles beginnt jedoch mit der Sehnsucht: „Die Spur der Sehnsucht führt zu etwas, das größer ist als wir.“

Andrea Göppel begleitet diesen Text mit dem Bild von einem Krebs auf dem Weg zur Unendlichkeit des Meeres. Er hinterlässt wie auch der Mensch, Spuren im Sand. Beim Weiterblättern findet der Leser Texte zu Ton- oder Duftspuren. Er entdeckt über den Autor, wie gut eine gemeinsame Spur tut und lernt, dass auch die Linien von Fehlern und Schwächen Chancen bieten.

Auf der Überholspur zu sein, tut der Seele nicht gut

Auf der Überholspur? Das tue der Seele nicht gut, sagt Wolfgang Öxler, sie brauche ein Tempolimit. „Entschleunigung gibt ein Gefühl für Raum und Zeit.“ Ein stiller See mit ein paar Enten, am Ufer ein Boot – die Fotografin hat dafür einen wunderbaren Ort eingefangen. Öxler und Göppel folgen in perfekter Text/Bild-Abstimmung den Wegen des Heiligen Benedikt, stellen die Weichen für Spurwechsel, suchen Spuren, finden das rechte Maß. Sie halten den Augenblick einer Seifenblase fest, verfolgen den Weg von Efeu, das wie der Mensch auch, Spuren hinterlässt, wenn es von einer Hauswand entfernt wird.

„Bleib deiner Sehnsucht auf der Spur“ ist im Verlag Herder erschienen und in allen Buchhandlungen erhältlich. Andrea Göppel ist Fotografiemeisterin und freiberuflich tätig. Achtsamkeit für die kleinen Dinge im Leben kennzeichnet ihre künstlerische Arbeit. Wolfgang Öxler ist seit 1979 bei den Missionsbenediktinern. Im Jahr 2012 wurde er zum Erzabt des Klosters St. Ottilien gewählt. Sein Wahlspruch ist „Gottesvoll – den Menschen nah.“