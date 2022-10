Tutzing: Bei Peter Maffays kleinem Drachen herrscht dicke Luft

Tabaluga, der kleine Drache aus "Grünland", feiert im kommenden Jahr seinen 40. Geburtstag. Welche utopische Idee der Sänger Peter Maffay verfolgt.

In Grünland, der Heimat von Tabaluga, herrscht dicke Luft. Schneemann Arktos ist aus Eisland herbei gestapft, um seinem Kumpel die Leviten zu lesen. Der kleine grüne Drache, so schimpft er, sei mit seinem ständigen Feuerspeien schuld daran, dass Arktos förmlich der Schnee unter dem Allerwertesten wegschmelze und die Hitze immer unerträglicher werde. Tabaluga reagiert empört und beschuldigt Arktos und seine Leute, das Meer zuzumüllen. Bevor sich die beiden Burschen endgültig in die nicht vorhandenen Haare kriegen, landet jedoch plötzlich ein sanft surrendes elektrisch betriebenes Raumschiff vor ihren Füßen.

Noch nie war eine Geschichte rund um den alterslosen Drachenjungen politisch und gesellschaftlich so relevant und wichtig wie "Die Welt ist wunderbar", das neue Album. Das Werk richtet sich in erster Linie an Kinder, ist aber auch für alle höheren Altersklassen bereichernde, feinste Nahrung für Seele und Verstand. "Wir drücken hier in kindgerechter Form aus, worum es in der Welt geht", sagt Peter Maffay. "Es ist an der Zeit, dass man die Dinge klar benennt. Wenn man will, dass Tabaluga nicht nur eine Märchenfigur ist, sondern eine Figur, an der sich in märchenhafter Form Themen so erklären lassen, dass Kinder einen lebendigen Bezug zu ihnen entwickeln, dann kann man zwar weiter ein Märchen erzählen. Aber die Hintergründe sollten realer Natur sein."

Möglichkeiten aufzeigen, wie die Welt zu retten ist

Ganz konkret ist die Idee für "Die Welt ist wunderbar“ gemeinsam mit Volkswagen, dem langjährigen engen Kooperationspartner von Peter Maffay und seiner Stiftung – die jährlich etwa 1500 Kindern eine Auszeit ermöglicht und aktuell zahlreichen Frauen und Kindern aus der Ukraine einen Platz zum Wohnen und Leben gibt – entwickelt worden. Maffay: "Wir wollen auf unterhaltsame Weise aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die Welt nicht noch weiter erodieren zu lassen. Schließlich wird immer klarer, wohin die Klimaentwicklung steuert."

Man sieht es dem drolligen Kerlchen nicht an, aber kommendes Jahr wird Tabaluga tatsächlich schon 40 Jahre alt. 1983 erfand Peter Maffay die Figur zusammen mit Texter Gregor Rottschalk, Musiker Rolf Zukowski und Zeichner Helme Heine. Seither hat Tabaluga auf sechs Alben, mit zahlreichen Tourneen, einem Musical, einer Zeichentrickserie und einem Kinofilm begeistert, aber auch zum Nachdenken gebracht. Er steht für Werte und für Wertschätzung, um Respekt, Freundschaft, Liebe und Zusammenhalt.

Es geht um Respekt, Freundschaft und Zusammenhalt

Tabaluga, Lucy, Käfer Bully, Schneemann Arktos und die anderen bringen ihre kraftvollen und werthaltigen Botschaften über Naturerhalt und Nachhaltigkeit mit ebenso kraftvoller Musik unter das – zunächst noch skeptische sowie wegen der drohenden Zerstörung ihres Lebensraums tief verunsicherte und verängstigte – Volk der Menschlinge. "Wir haben uns die Freiheit genommen, musikalisch auszuufern", sagt Peter Maffay. "Elektrizität" kommt in einem sehr modernen poppig-eingängigen Kleid sowie mit einem durchaus augenzwinkernden Text daher. "Tja, ohne Strom, da gehst du baden", singen Stefanie Heinzmann und Peter Maffay im Duett.

Tabaluga, der kleine grüne Drache, der 1983 das Licht der Welt erblickte hat nichts von seiner Strahlkraft verloren und so punktet das neue Album „Tabaluga – Die Welt ist wunderbar“ mit gesellschafts-relevanten Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Toleranz. Foto: Sony Music Entertainment

Auch auf der an Elton Johns "Circle Of Life" erinnernden Ballade "Königreich der Liebe" ist die Stimme von Stefanie Heinzmann zu hören, wie sie zusammen mit Peter das Bild von einer besseren Welt malt. Wenn Peter Maffay auf der Rockhymne "Raumschiff Erde" die Schönheit unseres Heimatplaneten preist, hat das was von den Aerosmith-Powerballaden der Neunziger wie "I Don’t Want To Miss A Thing". Besten Musical-Breitwandpop bietet "Ohne Wasser gibt’s kein Leben".

"Wir packen das."

Und der Titelsong "Die Welt ist wunderbar" entwickelt sich zu einem immer überschwänglicher klingenden Gospelsong der Hoffnung. "Zukunft wird aus Mut geschweißt", singt Peter Maffay, und er wünscht sich: "Die Farbe dieser Erde soll der Regenbogen sein". Optimismus, Zuversicht und eine grundlegende "Wir packen das"-Haltung sind zentrale emotionale Bausteine des Songs sowie des Albums insgesamt.

Produziert haben das Album Peter Keller und JB Meijers, sowohl in Maffays Red Rooster Studio in Tutzing am Starnberger See, als auch in Kellers Studio in Hamburg.

Der Spaß kommt trotz der ernsten Botschaft auch in "Die Welt ist wunderbar" nicht zu kurz. "Natürlich erzählen wir eine utopisch anmutende Geschichte", sagt Peter Maffay. "Aber zu dieser Utopie sehe ich keine Alternative. Wenn wir unseren Optimismus verlieren und aufhören, an die Zukunft glauben, dann geben wir uns selbst – und unsere Kinder – auf. Wir waren noch nie so gefordert, den Zusammenhalt zu stärken und Gemeinsamkeit zu fördern, wie jetzt“. (AK)