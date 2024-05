Utting

vor 47 Min.

25 Jahre Tauschring am Ammersee: Wie geht es weiter?

Plus Der Lets-Tauschring am Ammersee versteht sich als koordinierte Nachbarschaftshilfe. Doch nach 25 Jahren stellt sich die Frage, wie es damit weitergeht.

Von Sarah Schöniger

Im Bürgertreff in Utting sind Tische aufgestellt. Darauf liegen Taschen, Hemden, Geschirr, Kinderbücher und vieles mehr. Kaffee und Kuchen stehen in einer kleinen Küche bereit und eine Akkordeonspielerin begleitet das Suchen der Gäste. Wer aber glaubt, dass dieses kleine Event der Lets-Tauschring ist, der ist mit dem Konzept des Vereins vermutlich nicht vertraut.

Was hier zu sehen ist, ist die fünfte vom Verein organisierte Schenk-Party. Und wie man schon am Namen erkennt, wird hier nichts getauscht, sondern verschenkt. Sie ist nur ein kleiner Teil eines Projekts, das an allen 365 Tagen im Jahr stattfindet. Und sie konzentriert sich vor allem auf Materielles, das aber im Konzept der Initiative nur an zweiter Stelle steht. Denn im Tauschring wird vor allem eins getauscht: Lebenszeit.

