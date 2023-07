Utting

vor 1 Min.

Ab Januar 2024 gibt es in Utting eine Tagespflege

Plus Auf dem Menter-Gelände in Utting entsteht ein Betreuungsangebot für Menschen aller Pflegestufen. Die künftigen Betreiberinnen sind im Landkreis Landsberg keine Unbekannten.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Pressetermin in der Achselschwanger Straße 5 in Utting: Während draußen eine Reiterin mit Pferd und Hund zu einem Ausflug ins Grüne aufbricht, kreischt drinnen eine Flex beim Durchtrennen eines Rohres und die Funken fliegen. Der Bau der Tagespflege, die auf 240 Quadratmetern im Südwesten von Utting in Ortsrandlage entsteht, ist in vollem Gange und auch im Zeitplan. Sie soll im Januar 2024 eröffnet werden.

Herzstück wird der rund 100 Quadratmeter große Aufenthaltsraum mit Küche sein. In weiteren Räumen finden Toiletten, ein Pflegebad, ein Ruheraum mit Pflegebett, ein Dienstzimmer sowie ein Seminarraum Platz. Zwar herrscht derzeit noch ein Rohbau-Ambiente, jedoch lassen die bodentiefen Fenster im Süden und Westen, die viel Licht hereinlassen, bereits erahnen, dass es sich hier gut leben lassen wird. Sie geben den Blick frei auf hohe Bäume, grüne Wiesen, und später einmal auf den Garten mit Umlauf, einer großen Sitzfläche nach Westen und die Spielecke, die direkt angrenzend für die Familien der gegenüberliegenden Doppelhaushälften gebaut werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen