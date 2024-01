Utting

06:00 Uhr

Angelika Kolb sucht einen Nachfolger für den Laden am Dorfbrunnen in Utting

Plus Die Zukunft eines der letzten Geschäfte im Uttinger Ortszentrum steht auf der Kippe: Findet sich jemand, um den Laden am Dorfbrunnen weiterzuführen?

Von Frauke Vangierdegom

Angelika Kolb lässt einfach nichts unversucht, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für ihren Laden am Dorfbrunnen in Utting zu finden. In sozialen Netzwerken, über den Bund der Selbstständigen auf Verkaufsplattformen im Internet, mit Aushängen, Telefonaten und vielem mehr setzt sie alle Hebel in Bewegung, dass der Laden, den sie selbst fast acht Jahre mit Herzblut geführt hat, für immer schließen muss.

Zu gerne wüsste Kolb, die aus privaten Gründen den Laden im Zentrum von Utting abgeben und im für sie schlimmsten Fall ganz aufgeben muss, dass es weitergeht mit Bücher-, Schreibwaren-, Grußkarten-, Zeitschriften- Kurzwaren-, Dekoartikel- und Geschenkverkauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

