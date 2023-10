Utting

06:03 Uhr

Der lange Behördenweg bis zur PV-Anlage in Utting

Am Dexenberg in Utting soll eine Photovoltaik-Anlage entstehen.

Plus Die Gemeinde Utting plant den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Bis die realisiert werden kann, müssen eine Menge Formalitäten erledigt werden.

Von Frauke Vangierdegom

In Utting soll eine etwa 2,4 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage (PV-Anlage) gebaut werden. Darauf hat sich der Gemeinderat bereits vor geraumer Zeit geeinigt und zunächst zwei mögliche Fläche auf Gemeindeflur ins Visier genommen. Eine auf einer ehemaligen Mülldeponie Am Sulzfeld, die Zweite im Landschaftsschutzgebiet Am Dexenberg im Süden Uttings, westlich der Dießener Straße.

Mittlerweile konzentrieren sich die Planungen auf das Gebiet Am Dexenberg. Um dort eine PV-Anlage errichten zu können, sind zunächst eine Änderung des Flächennutzungsplans "PV-Freiflächenanlage südlich Am Dexenberg" sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit gleichem Namen notwendig. Beide Pläne waren im Sommer öffentlich ausgelegt worden.

