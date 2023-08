Utting

vor 34 Min.

Ein Kunstwerk soll dem Schmucker-Areal in Utting die Krone aufsetzen

Haus A des Schmucker-Areals in Utting soll mit Kunst am Bau verschönert werden.

Plus Mit "Kunst am Bau" soll das Schmucker-Areal mitten in Utting weiter aufgewertet werden. Kunstschaffende aus dem Landkreis Landsberg können sich ab sofort bewerben.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

88 Wohnungen, ein Gemeinschaftssaal, Grünanlagen und ein Abenteuerspielplatz – das alles ist auf dem rund 12.000 Quadratmeter großen, sogenannten "Schmucker-Areal" mitten in Utting zu finden. Längst sind die Wohnungen in den sechs Häusern bezogen und auf dem Gelände ist Leben eingekehrt. Doch als krönender Abschluss dieses Millionenprojekts fehlt noch, zumindest in den Augen der Gemeinde Utting mit ihrem Kommunalunternehmen eines: Kunst am Bau

Das soll jetzt geändert werden. Haus A, das direkt an der Schondorfer Straße platziert ist und somit von der Öffentlichkeit gut wahrgenommen werden kann, soll ein besonderes Erkennungsmerkmal bekommen und mit einem Kunstwerk, welcher Art auch immer, verschönert werden. Dieses Gebäude sei bewusst gewählt worden, sagt Florian Zarbo, kaufmännischer Vorstand des Kommunalunternehmens Utting. "Das ist das Haus, das in gewisser Weise öffentlich ist, denn der Gemeinschaftsraum kann angemietet werden und somit können auch die Menschen das Kunstwerk bewundern, die nicht auf dem Gelände wohnen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen