In Utting gibt es wieder Beschwerden über Lärm am See

Die Unwetterfolgen in Utting können geräuschlos beseitigt werden. Doch an anderer Stelle beschweren sich Anwohner. Ihnen ist es am Ammersee zu laut.

Der Sturm, der am 11. Juli durch den Landkreis Landsberg brauste, hat auch in Utting für zahlreiche Schäden gesorgt. Wie Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG) in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete, sei die Feuerwehr zu zehn Einsätzen gerufen worden. Es wurden Bäume entwurzelt, der Bauhof habe die Schäden jedoch schnell behoben, und es habe auch keine Beschwerden, wie in anderen Ammerseegemeinden vonseiten der Bürger gegeben, sagte Hoffmann, der jedoch auch eine traurige Nachricht zu verkünden hatte: Einer der ältesten Bäume von Utting, eine Linde, die nördlich des Strandbades unweit des Ammerseeufers stand, musste aufgrund der Sturmschäden gefällt werden.

In Utting musste nach dem Sturm am 11. Juli eine Linde neben dem Strandbad gefällt werden. Foto: Dagmar Kübler

Beschwerden gab es in Utting zuletzt an anderer Stelle, wie in der Gemeinderatssitzung ebenso angesprochen wurde. Zwar erfreuen die Theaterstücke der Seebühne alljährlich viele Zuschauer, jedoch kam es immer wieder zu Beschwerden von Anwohnern, die sich vom Lärm belästigt fühlten. Wie Hoffmann sagte, habe Florian Münzer von der Seebühne nun ein Lärmgutachten erstellen lassen. Dieses habe ergeben, dass die Auflagen des Landratsamtes eingehalten würden. Hoffmann: „Die Seebühne kann also weiterspielen.“

Der Sicherheitsdienst soll im Summerpark mehr Präsenz zeigen

Im Summerpark geht es wieder rund: Die sommerlichen Temperaturen locken viele Feierwillige in den Park und auch an die Schule, leere Bier- und Schnapsflaschen zeugen am nächsten Tag davon. Massive Beschwerden der Anwohner seien bei der Gemeinde eingegangen, sagte Hoffmann, der sich beim beauftragten Sicherheitsdienst nach dessen Vorgehen erkundigt hatte. „Der Sicherheitsdienst fordert die Leute zum Gehen auf. Doch kaum ist er weg, kommen diese wieder“, beschrieb Hoffmann die Situation. Abhilfe soll nun mehr Präsenz schaffen, die Überwachungszeiten des Sicherheitsdienstes wurden erhöht. „In den Sommerferien wird am Freitag und Samstag zwischen 20 und 23 Uhr dauerhaft der Sicherheitsdienst da sein“, sagte Hoffmann.

