Utting

17:11 Uhr

Kirchengemeinde ohne Gotteshaus – die Bedeutung von Pfingsten für Utting

Plus Die evangelische Kirchengemeinde in Utting steht seit rund eineinhalb Jahren ohne Gotteshaus da. Heimatlos fühlen sich die Gläubigen aber nicht. Das ist der Planungsstand für das neue Gotteshaus.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

An Pfingsten feiern Christen den Beginn der Glaubensverkündung durch die Apostel, sozusagen die Gründung der Kirche. In der Apostelgeschichte heißt es außerdem, dass sich die Christen nach dem Pfingsttag täglich im Tempel und in ihren Privathäusern trafen, denn ein eigenes Gotteshaus gab es zu dieser Zeit noch nicht. Ähnlich geht es der evangelischen Kirchengemeinde in Utting, die in diesem Jahr zum zweiten Mal Pfingsten ohne ein Gotteshaus feiern wird.

Denn die evangelische Christuskirche wurde im August 2021 Opfer eines verheerenden Brands. "Seitdem feiern wir unsere Gottesdienste entweder im Freien oder, wenn man so will, in anderen Tempeln, also in anderen Gotteshäusern", schlägt Pfarrerin Alexandra Eberhardt eine Brücke zwischen dem aktuellen Planungsstand für die neue Kirche und dem anstehenden Pfingstfest.

