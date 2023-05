Neue Heizung für Häuser in der Uttinger Kellersgartenstraße

Gemeindliche Wohnungen sollen in Utting nicht ewig leer stehen. Jetzt soll in der Kellersgartenstraße in eine neue Haustechnik investiert werden.

Nachdem in den gemeindlichen Wohnungen in Utting in den vergangenen Jahren nur aus- und nachgebessert wurde, was unbedingt erforderlich war, will die Gemeinde Wohnungen nun für die Zukunft nachhaltig fit machen. Den Auftakt machen die Liegenschaften in der Kellersgartenstraße. Für diese sechs Häuser stellten Tobias Gratzl von Kaiser Haustechnik in Utting sowie Thea Hirle vom Ingenieurbüro Accon für Schall- u. Schwingungstechnik, Luftreinhaltung und Umweltplanung in Greifenberg zwei Heizungskonzepte vor.

Wie Hirle sagte, sei die Wärmedämmung der Gebäude gut, jedoch fehle eine zentrale Wärmeerzeugung. Geheizt werde momentan mit Einzelöfen. Dadurch ergäbe sich das Problem der ungleichen Wärmeverteilung, was in manchen Wohnungen zur Schimmelbildung führe. Zudem bestehe keine ausreichende Lüftung zum Feuchteschutz, so Hirle.

Neue Heizung in der Kellersgartenstraße: Mit oder ohne Pellets?

Vorgestellt wurden zwei verschiedene Heizvarianten: eine monovalente Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie ein Pelletkessel in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Während die Anschaffungskosten mit rund 260.000 Euro nahezu gleich liegen, gibt es Unterschiede bei der Höhe der Förderung. So wird die monovalente Wärmepumpe mit 40 Prozent gefördert, die Kombilösung mit 20 Prozent. Negativ bewerteten die Gemeinderatsmitglieder, dass für die Kombilösung Kellerräume benötigt würden und somit Lagerflächen für die Mieter entfielen. Nach Meinung der Planer soll die Warmwasserbereitung weiterhin elektrisch erfolgen. Bezüglich der Lüftung könnte es sinnvoll sein, eine dezentrale Lüftung nachzurüsten.

Peter Liebner (CSU) stellte infrage, ob Investitionen in dieser Höhe rentabel seien, und wies auf die niedrigen Mieten hin, die die Gemeinde einnehme. Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG) verwies dagegen auf den dringenden Handlungsbedarf: „Wir müssen ein Gesamtpakt schnüren und können die Wohnungen nicht ewig leer stehen lassen.“ Der Leerstand wurde angesichts der Wohnungsnot in letzter Zeit häufig moniert. Notwendig wurde er aufgrund der Schimmelbildung und um freie Hand für eine grundlegende Sanierung zu haben.

Bei ihrer Entscheidung bezüglich Investitionen muss die Gemeinde nicht nur die Mieteinnahmen dagegen rechnen, sondern auch im Blick haben, dass die Häuser, im Jahr 2049 nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrags an den Grundstückseigentümer zurückfallen. Letztlich favorisierte der Gemeinderat einstimmig die Heizvariante mit der monovalenten Wärmepumpe. Weitere Planungen können nun durchgeführt werden.