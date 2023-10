Utting

Pächter der Gaststätte in Achselschwang suchen einen Nachfolger

Plus Seit 35 Jahren bewirten Franziska und Renato Jost ihre Gäste in Achselschwang. Nun ist bald Schluss. Die Suche nach einem Nachfolger ist schwierig.

Von Christian Mühlhause

Seit 35 Jahren bewirten Renato und Franziska Jost die Besucherinnen und Besucher in der Gaststätte in Achselschwang, die idyllisch im Grünen liegt und ein beliebtes Ausflugsziel ist. Der 69-jährige Pächter und seine 62-jährige Frau hören aber als Pächter auf und suchen händeringend einen Nachfolger. Das gestalte sich aus mehreren Gründen schwierig, so das Ehepaar.

"Irgendwann reicht es einfach. Wir sind gesundheitlich noch fit und möchten davon auch noch etwas haben. Deswegen ist Ende Oktober Schluss", sagt Renato Jost. Die Entscheidung stehe bereits seit Januar fest, so der gebürtige Österreicher, den es zufällig zum Arbeiten nach Achselschwang verschlug. "Wir haben damals meine Schwester in Entraching besucht und sind hierher zum Essen gegangen und so hat es sich dann ergeben." Renato Jost hat in der Gastronomie eine Lehre gemacht und in seiner Heimat schon 16 Jahre gearbeitet, bevor er die Gaststätte in Achselschwang 1988 übernahm. Er bereitet die Speisen zu und seine Frau arbeitet im Service.

