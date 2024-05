Unbekannter Unfallverursacher hinterlässt großen Schaden

Erheblichen Sachschaden hat ein bislang unbekannter Unfallverursacher auf dem Schotterparkplatz an der Mühlbachstraße in Utting angerichtet. Laut der Dießener Polizei wurde in der Zeit von Donnerstag um 12 Uhr bis Freitag um 9.30 Uhr ein schwarzer Audi Q4 vermutlich von einem anderen Fahrzeug angefahren. Dabei wurden beide linken Fahrzeugtüren verkratzt. Der entstandene Schaden dürfte laut Angaben der Geschädigten bei rund 10.000 Euro liegen. Farbspuren am geschädigten Fahrzeug lassen vermuten, dass der Unfallverursacher mit einem blau-weißen Fahrzeug unterwegs war. Hinweise erbittet die Polizei Dießen unter der Rufnummer 08807/9211-0. (AZ)