Utting: So lebt es sich in einer kommunalen Wohnanlage

Frederik Riedel und Linh Tran wohnen in einer der 88 kommunalen Wohnungen auf dem Uttinger Schmucker-Areal. Die Wohnung in der Größe L hat eine riesige Küche, die vor allem Linh Tran begeistert.

Plus Die Bagger und die meisten Handwerker haben das Schmucker-Areal in Utting längst verlassen, die 88 kommunalen Wohnungen sind bezogen. Ein Besuch in einer Dreizimmerwohnung.

Von Frauke Vangierdegom

Auf die Frage, wo genau in Utting sie denn wohnen, antworten Frederik Riedel und seine Partnerin Linh Tran: „Wir wohnen im Schmucker“. Und an ihrem Gesichtsausdruck lässt sich unschwer erkennen, dass das Paar sich in seiner Dreizimmerwohnung rundum wohlfühlt.

Das ist ja an sich nichts Außergewöhnliches, viele Menschen fühlen sich in ihren Wohnungen wohl. Außergewöhnlich allerdings ist in diesem Fall, dass die beiden in einer rund 88 Quadratmeter großen Wohnung in einer kommunalen Wohnungsanlage leben. Kommunaler Wohnungsbau wird nicht selten mit möglichst günstiger, einfacher und wenig ansprechender Bauart und Ausstattung verbunden. Doch wer durch die Tür in die Dachgeschosswohnung der beiden, jeweils 27 Jahre alten, Mieter in Utting tritt, wird schnell eines Besseren belehrt. Hohe Räume, große, perfekt schallgedämmte Fenster, ein hochwertiger Bodenbelag, eine riesige Küchenzeile und ein barrierefreies und helles Badezimmer erwarten den Besucher.

