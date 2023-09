Ateliertage: Utting wird wieder zum großen Künstleratelier

Elf Kunstschaffende aus Utting und zwei aus Entraching verwandeln an zwei Oktober-Wochenenden die Gemeinde in ein großes Gemeinschaftsatelier. Das erwartet die Gäste.

15 Jahre Uttinger Ateliertage: die jährliche Kunstausstellungs-Initiative ist damit bereits zu einer kulturellen Institution des Ammersee-Dorfes geworden, getragen von engagierten Künstlerinnen und Künstlern, unterstützt von der Gemeinde und vielen örtlichen Unternehmen. Jahr für Jahr – bis auf eine Corona-Ausnahme – waren Ateliers und Ausstellungsräume zahlreicher Kunstschaffender im Sommer an zwei Wochenenden geöffnet. Heißes Badewetter bescherte mitunter weniger Besucherinnen und Besucher als gewohnt. Daher finden die diesjährigen Ateliertage im Oktober statt.

Ateliertage sind immer etwas Besonderes. Vor allem hier ergibt sich für Kunstinteressierte die Gelegenheit zu sehen, wie und wo gearbeitet wird und mit den Kreativen direkt zu sprechen, sich ihre Arbeitsweisen und Ideen erklären zu lassen.

Kathleen Canady ist dem Wasser auf der Spur

Elf Uttinger Künstlerinnen und Künstler sowie zwei Künstlerinnen aus Entraching zeigen ihre Werke in ihren Ateliers oder in örtlichen Ausstellungsräumen. Es sind besonders die Seinszustände und Gemütsverfassungen die Meike von Arndt mit interessierter Offenheit beobachtet und in Ihren Bronzeobjekten verarbeitet. Vergänglichkeit, Balanceakte und der Durchblick jenseits des „Gespiegelten Ichs“ sind Themen der neuesten Werke.

Kurz vor dem umstrittenen Abriss des Echinger Künstlerhauses Wieland (Norwegerhaus) konnte Angelika Böhm-Silberhorn das bedrohte Gebäude von außen und den See-Blick von innen durch historische Fenster in verschiedenen Lichtverhältnissen vor Ort einfangen und in Öl umsetzen. Weitere Themen sind Großformate im Buchenwald und Strandbaderleben.

Flow– in dieser Serie ist Kathleen Canady dem Wasser auf der Spur. Alles fließt: die Kompositionen wie die Kraft und Schönheit des Elementes in seinen verschiedenen Erscheinungsformen. „Wenn du das Wasser malen willst, musst du zuvor zum Wasser geworden sein“ zitiert die Künstlerin eine Zenweisheit.

Lesen Sie dazu auch

"Im Übermalen wird kein Neuanfang gesetzt, vielmehr verdichtet sich die Zeit auf immer derselben Oberfläche". Das sagt Peter Dietz zu seinem zentralen Projekt, dem täglichen Übermalen von Zeichnungen auf einer Holztafel. Ebenso produziert der Künstler Videos, unterlegt mit eigenen, am Computer generierten Ton-Kompositionen.

Kurzvideo und Kalender aus der Fotokunst-Reihe "Feuerblumen"

Barbara Manns zeigt in ihren nach einem großen Wasserschaden renovierten Atelier-Räumen das gesamte breit gefächerte Spektrum ihrer bildnerischen Techniken. Figürliches steht im Vordergrund, kritische und emanzipatorische Fragen werden in vielen Arbeiten zum Thema. Ein neues Projekt ist das Stillleben.

Auf Leinwand, Karton und Papier erzählt Stamatina Medrisch Geschichten. Frauenporträts, Meereslandschaften, Stillleben, sichtbare und abstrakte Räume und Zwischenräume zeigen sich in vielen kräftigen Farbschichten. Diese "Farben der Muttererde, in all ihrer Schönheit und Fruchtbarkeit", geben ihr Impuls und schöpferische Kraft.

Neben ihren vielschichtigen, abstrakten Gemälden zur Verbindung von Mensch und Kosmos zeigt Christiane Noll neue Arbeiten: Fotokunst aus der Reihe "Feuerblumen" mit dem dazu entstandenen Kurzvideo und Kalender.

Die Fotografin Birgit Roschach malt mit der Kamera. Alles verschmilzt: Das Ufer verschwindet im See, ungeahnte dreidimensionale Ansichten erscheinen, überraschende Zwischenwelten tun sich auf, manchmal faszinierend wie im Märchen.

Wer bei "Filz" nur an Kleidung, Schals und Accessoires denkt, liegt hier ganz falsch. Filz kann auch Kunst: Tänzerisch, fröhlich, poetisch – das und noch mehr sind die naturverbundenen Filzkunst-Arbeiten von Trine Pesch.

Die Grafik-Designerin Ute Rossow präsentiert Arbeiten in unterschiedlichen Techniken der Malerei, Zeichnung, Radierung und Fotografie. Auch ihre Themenpalette ist vielfältig, unter anderem zeigt sie Porträts oder Motive aus der Ammersee-Region.

Der Grafik-Designer Helmut Vizedum zeigt fotografische Motive aus der Natur zum Thema "Licht Wellen". Es geht um die Formensprache des Lichts und des Wassers, um das Entdecken und Wahrnehmen von überraschenden Details, Bildern und Motiven.

Zwei Künstlerinnen aus Entraching sind Gäste der Uttinger Ateliertage

Zwei Künstlerinnen mit ihrem Gemeinschaftsatelier in Entraching sind in diesem Jahr Gast bei den Uttinger Ateliertagen: Der Schwerpunkt der Künstlerin Martina B’shary liegt in der Abstraktion von Landschaften und Botanik, die sie in einem malerischen Stil und vorwiegend in Ölfarbe umsetzt. Mit ihren vielfarbigen und leuchtenden Farben schafft sie in ihren Bildern angenehme Wohlfühlorte.

Jeanne Dees ist Farbmalerin und setzt Eindrücke aus ihrem Leben in abstrakte Bilder um. Dabei wechselt sie zwischen flächigen Kompositionen und organischen Bildern, in denen das Zusammenspiel von Fläche und Linie im Vordergrund steht. Ihre Ölbilder strahlen eine heitere Harmonie aus. Aktuell malt sie auf zusammen genähtes Leinen tanzende Linien.

Die Uttinger Ateliertage finden statt an den Wochenenden 7. und 8. Oktober, sowie 14. und 15. Oktober, jeweils zwischen 14 und 19 Uhr in den Ateliers und Ausstellungsräumen. Detaillierte Informationen gibt es unter www.uttinger-ateliertage.de (AZ)