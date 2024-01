Utting

Was der "Kaiser" für Robert Beckenbauer aus Utting war

Plus Robert Beckenbauer aus Utting ist schon oft gefragt worden, ob er mit dem verstorbenen Franz Beckenbauer verwandt ist. Wir haben mit ihm über den großen Fußballer gesprochen.

Von Sibylle Reiter

„Ich bin tief getroffen und obwohl ich wusste, dass es ihm nicht gut ging, kam sein Tod doch überraschend“, das sagt Robert Beckenbauer aus Utting über den Tod seines Verwandten Franz Beckenbauer. Robert Beckenbauers Großvater Josef und der Vater von Franz waren Brüder. Und Robert Beckenbauers Vater Fritz war der 17 Jahre ältere Cousin von Franz Beckenbauer und Firmpate der beiden Brüder Franz und Walter.

Fritz Beckenbauer wohnte ebenfalls in dem Haus in der Zugspitzstraße in München-Giesing, in dem Franz Beckenbauer aufwuchs – ein Wohnhaus für Postbeamte, in dem es münchnerisch leger und gelassen zuging. Das „Schaun mer mal“ war schon immer ein fester Leitsatz der „Giesinger Philosophie-Schule“, wie es Robert Beckenbauer nennt. Das fünfstöckige Haus hatte mehrere Wohnungen und eine elektrische Klingel, damals noch eine Besonderheit. „Nicht klingeln, das kostet Strom“, habe Franz Beckenbauers Vater immer zu den Kindern gesagt.

