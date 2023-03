Utting

12:06 Uhr

Wer soll sich um die Jugend am Ammersee kümmern?

Um die Frage, wie eine aufsuchende Jugendarbeit am Ammersee-Westufer organisiert werden kann, ist es jetzt im Uttinger Gemeinderat gegangen.

Plus Die Ammersee-Gemeinden suchen einen weiteren Streetworker für die Jugendarbeit. Doch eine solche Fachkraft ist nicht so leicht zu finden. Kann ein Verein helfen?

Von Dagmar Kübler

Noch ist es ruhig, aber mit höheren Temperaturen werden auch die Probleme mit Jugendlichen, die im öffentlichen Raum – vor allem im Summerpark und an der Schule – des Öfteren für Müll, Ruhestörung und Vandalismus sorgen, wieder auftreten. Wenn die Sicherheitswacht eingreifen muss, wie in den letzten Jahren, ist es eigentlich schon zu spät – ein Streetworker aber könnte präventiv wirken und nicht angepasstes Verhalten würde im besten Fall vermieden, so der Plan des Uttinger Gemeinderats, den er gemeinsam mit Schondorf und Dießen umsetzen möchte. Da die Sicherheitswacht nicht mehr zur Verfügung steht, wird ein Streetworker gesucht.

