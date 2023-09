Utting

Wieder ein Schritt: Der Bauantrag für die neue Kirche in Utting ist genehmigt

Plus Einstimmig hat der Gemeinderat die Pläne für die neue evangelische Christuskirche in Utting genehmigt. Ein weiterer Meilenstein in Richtung Wiederaufbau.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass in Utting eine Brandkatastrophe nicht nur bei der evangelischen Kirchengemeinde für Entsetzen und Bestürzung sorgte. Am 25. August brennt das Gotteshaus völlig nieder, die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben keine Chance, die fast 100 Jahre alte Kirchte zu retten.

Jetzt hat die Kirchengemeinde den Bauantrag zum Neubau des Gotteshauses bei der Gemeinde Utting eingereicht, in der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde darüber beraten und ein Beschluss gefasst. Bei diesem Bauantrag gab es keine Gegenstimmen: Die evangelische Kirche darf so gebaut werden, wie Architekt Mauritz Lüps sie in Abstimmung mit dem Pfarrersehepaar Jochen und Alexandra Eberhardt geplant hat. Die Planung war bereits sowohl mit der Gemeinde als auch mit dem Landratsamt Landsberg vorab abgestimmt worden. Auch die Landeskirche hat bereits zugestimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

