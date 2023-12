Autofahrer wird von der Sonne geblendet und fährt auf die linke Fahrspur

In Weilheim kann ein Mann aufgrund der Sonne kurzweilig nichts sehen, als er in Weilheim mit seinem Auto unterwegs ist. Er gerät dabei auf die andere Straßenseite.

In Weilheim ist ein Autofahrer in drei parkende Fahrzeuge gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der 68-Jährige am Freitagmittag auf der Pollinger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Dabei wurde er von der Sonne geblendet und geriet auf die linke Fahrbahnseite, wo er mit insgesamt drei geparkten Fahrzeugen kollidierte.

Laut Polizei wurde der Mann nur leicht verletzt aber vorsorglich durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Weilheim verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (AZ)