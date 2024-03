Das Finanzamt in Weilheim-Schongau hat einen neuen Leiter

Ulrich Schönhofer heißt der neue Leiter des Finanzamts Weilheim-Schongau. In der Behörde arbeiten rund 160 Menschen.

„Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Bestellung als neuer Leiter des Finanzamts Weilheim-Schongau. Als stellvertretender Leiter der Abteilung VI des Finanzamts München und zuletzt als ständige Vertretung der Amtsleitung in Starnberg haben Sie bereits langjährige Führungserfahrung gesammelt. Sie sind so bestens für Ihre neue Aufgabe gerüstet“, gratuliert Finanz- und Heimatminister Albert Füracker dem Regierungsdirektor Ulrich Schönhofer, der ab sofort die Leitung für die rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Weilheim-Schongau übernimmt. „Vielen Dank für Ihre bisherige hervorragende Arbeit in der Bayerischen Finanzverwaltung und viel Erfolg für die neue verantwortungsvolle Tätigkeit“, so Füracker weiter.

Dem bisherigen Leiter des Finanzamts Weilheim-Schongau, Carsten Burkard, spricht Füracker seinen Dank aus: „Für Ihr großes Engagement und Ihre geleisteten Dienste beim Finanzamt Weilheim-Schongau danke ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft.“

Im Finanzamt Weilheim-Schongau arbeiten rund 160 Menschen

Ulrich Schönhofer, Jahrgang 1974, gehört der Bayerischen Finanzverwaltung seit 2003 an. Seine Berufslaufbahn begann er beim Finanzamt Erding mit der Einführung in die Aufgaben des höheren Dienstes der Steuerverwaltung. Anschließend wechselte er als Sachgebietsleiter zunächst an das Finanzamt Traunstein. Es folgten in gleicher Funktion Stationen beim Zentralfinanzamt München und danach beim Finanzamt München für Körperschaften. Nach seiner Sonderausbildung für den Betriebsprüfungsdienst wurde ihm der Posten eines Hauptsachgebietsleiters in der Betriebsprüfungsstelle des Finanzamts München übertragen. 2020 übernahm er die stellvertretende Leitung der Abteilung VI des Finanzamts München mit ihren Kernaufgaben Vollstreckungs- und Kassenwesen. 2023 wechselte er an das Finanzamt Starnberg und übernahm dort die ständige Vertretung der Amtsleitung.

Beim Finanzamt Weilheim-Schongau folgt er dem leitenden Regierungsdirektor Carsten Burkard, der die Leitung des Finanzamts Kempten-Immenstadt übernommen hat. (AZ)

Lesen Sie dazu auch