Der BR sendet das neue Hörspiel von Richard Oehmann

Nicht nur Singspiel und Doctor Döblinger: Richard Oehmann aus Weilheim schreibt auch Hörspiele. Der Bayerische Rundfunk sendet nun den dritten Teil einer Trilogie.

Richard Oehmann ist nicht nur Mitgestalter des Singspiels beim Starkbieranstich am Nockherberg und von "Doctor Döblingers geschmackvollem Kaspertheater", sondern auch Hörspielautor für den Bayerischen Rundfunk. Nun wird am Sonntag, 14. Mai, ab 15.05 Uhr und am Montag, 15. Mai, ab 20.05 Uhr der dritte Teil einer Hörspiel-Trilogie gesendet. Sie trägt den Titel "Die Totentorte von Epfing".

"Die Totentorte von Epfing" setzt die Stücke "Der jüdische Gerichtsvollzieher" und "Bahnuntergangsstimmung" aus den Jahren 2021 und 2022 fort, teilt Oehmann mit. Alle diese Hörspiele seien auch unter dem Eindruck von Corona entstanden, weniger was den Lockdown oder gar das Medizinische betrifft, sondern eher in Bezug auf Gerüchte, Wahrheitsverbiegungen und -deutungen aller Art. Im "jüdischen Gerichtsvollzieher", nach einer Vorlage von Siegfrid Liechtenstadter, geht es um Antisemitismus, darum, dass die Hauptfigur machen kann, was sie möchte, es wird ihr stets negativ ausgelegt.

Richard Oehmann fragt: Was ist Wahrheit und was ist Verfälschung?

"Bahnuntergangsstimmung" ist eine ländliche Groteske zum Großthema "Alternative Fakten". Im neuen Hörspiel wird die Wahrheit nun aus rein privaten und zudem niedrigsten Motiven verfälscht. In allen drei Hörspielen geht es auch um korrigierte, wirre, schräge und eben verfälschte Erzählversionen, so Oehmann weiter.

Besetzt ist das neue Hörspiel unter anderem mit Luise Kinseher, Jule Ronstedt, Sebastian Weber, Victoria Mayer, Klaus Steinbacher, Ercan Karacayli und Christiane Blumhoff, dazu ist die Musik von dem Trautonium-Experten Peter Pichler eine echte Besonderheit.

Welche Bedeutung hat die Reihenfolge des Verschwindens der Verwandten?

Zum dritten Oehmann-Hörspiel schreibt der Bayerische Rundfunk: „Wegen Dir musste ich immer dieses schlechte Gewissen haben!“, lautet nur einer von Elfis Vorwürfen an Tochter Claudia. Diese sitzt anschließend beim Therapeuten, allerdings nicht, um die Beziehung zur Mutter aufzuarbeiten. Sie möchte sich vielmehr an einen schicksalhaften Tag zurückerinnern. Beim Tortenessen zu Elfis 80. Geburtstag ist Claudias gesamte Familie nämlich auf mysteriöse Weise im Inneren eines Wirtshauses verschwunden. Doch selbst bei der achtsamsten Trauma-Bewältigung stört es einfach, wenn eine Anwältin mit im Raum sitzt. So wird Claudias Erinnerung von Fragen getrübt: Ist die Reihenfolge des Verschwindens therapeutisch relevant oder eher erbrechtlich?

Auch Kellnerin Margit hält Rückschau und lamentiert dabei über Mieten, Renten, Verschwörungswahn. Die Welt ist aus den Fugen, da erwägt man schon mal − angesichts drohender Altersarmut und Barbarei − punktuell und proaktiv auf die Täterseite zu wechseln. Denn: „Wer nix erbt, hat eigentlich verschissen.“ Andererseits: „Zum Glück sinkt ja gleichzeitig die Lebenserwartung“. (AZ)