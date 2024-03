Ladendieb verletzt Mitarbeiterin eines Weilheimer Sportgeschäfts

Prellungen am Kopf und eine Gehirnerschütterung erleidet die Mitarbeiterin eines Sportgeschäfts in Weilheim beim Versuch einen Ladendieb am Flüchten zu hindern.

Ihr Mut wurde einer Mitarbeiterin eines Sportgeschäfts in Weilheim zum Verhängnis. Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, stellte sich die Frau am Donnerstag, 21. März, in der Schmiedstraße einem ertappten Ladendieb in den Weg und wollte dadurch seine Flucht verhindern. Am Ende trug sie eine Gehirnerschütterung und Prellungen am Kopf davon.

Was war passiert? Einer weiteren Mitarbeiterin des Sportgeschäfts war laut Polizeibericht gegen 10.30 Uhr ein Mann verdächtig vorgekommen, wie er mit Bekleidung in einer Umkleide verschwand, aber ohne diese wieder herauskam. In der Kabine konnte sie unter einem Hocker die abgetrennten Etiketten auffinden, aber keine Ware.

Nach Angaben der Polizei sprach die Mitarbeiterin den etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann darauf an, der wiederum in einer osteuropäischen Sprache entgegnete, dass er nichts verstehe. Die Überprüfung der Etiketten im Kassensystem ergab, dass diese Waren (ein T-Shirt und eine Jogginghose) bislang nicht abgerechnet worden waren. Nun wurde der Mann aufgefordert, seine Jacke zu öffnen.

Mitarbeiterinnen stellen sich dem Ladendieb in Weilheim in den Weg

Der Ladendieb ging aber bereits in Richtung Ausgang zur Schmiedstraße, woraufhin sich ihm weitere Mitarbeiterinnen in den Weg stellten. Nachdem sich der Unbekannte seinen Weg freigekämpft hatte, flüchtete er laut Polizeibericht zunächst über die Eisenkramer- in die Buxbaumgasse. Dort verlor sich die Spur, der Mann gelangte aus dem Blickfeld nacheilender Passanten. Der Unbekannte wird als Osteuropäer beschrieben etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Erscheinung, etwa. 60 Kilogramm schwer, mit kurzen braune Haare mit gewelltem Deckhaar. Er soll einen auffälligen silberfarbenen Ring getragen haben. Bekleidet war er mit einer oliv-grünen Trainingsjacke, dunkelgrauer/schwarzer Jogginghose und weißen Schuhen.

Eine sofortige Fahndung erbrachte bislang keine weiteren Erkenntnisse. Die Polizei Weilheim sucht Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Telefon: 0881/6400. (AZ)

Lesen Sie dazu auch