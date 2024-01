Weilheim

Landwirte protestieren am Mittwoch auf dem Volksfestplatz in Weilheim

In Weilheim findet am Mittwoch eine Kundgebung der Landwirte statt.

Nach den Kundgebungen, die am Montag auch in der Region stattfanden, plant der Bayerische Bauernverband am Mittwoch in Weilheim eine weitere Protestaktion der Landwirte.

Am Mittwoch, 10. Januar, beginnt um 11 Uhr eine Protestaktion der Landwirte gegen die Streichungspläne der Bundesregierung bei Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung. Die Kundgebung findet an der Hochlandhalle auf dem Weilheimer Volksfestplatz statt. "Die Streichungspläne haben das Maß des Zumutbaren für die Land- und Forstwirtschaft deutlich überschritten", heißt es in einer Pressemitteilung der Weilheimer Dienststelle des Bayerischen Bauernverbands. Wettbewerbsstellung der deutschen Landwirtschaft werde massiv geschwächt Mit ihrem Protest wollen die Bäuerinnen und Bauern auf die Folgen aufmerksam machen, wenn die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel und auch die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für die Land- und Forstwirtschaft abgeschafft werden: „Massive Kostensteigerungen für Landwirtinnen und Landwirte in Bayern und ganz Deutschland sowie höhere Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher wären die Folge. Die ohnehin deutlich geschwächte Wettbewerbsstellung der deutschen Landwirtschaft würde zusätzlich massiv geschwächt werden“, warnt Kreisobmann Wolfgang Scholz. „Klima- und umweltschädliche Billigimporte aus anderen Teilen der Welt drohen dann die regionale Ware zu verdrängen. Dazu kann und darf es nicht kommen!“ Außerdem ist laut Pressemitteilung für Freitag, 12. Januar, eine weitere Kundgebung im Bereich von Sindelsdorf vorgesehen, diese soll um 11 Uhr beginnen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Proteste: Was Landsbergs Landwirte in den kommenden Tagen planen

