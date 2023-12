Schneeballschlacht löst Großeinsatz der Polizei in Weilheim aus

In Weilheim fühlt sich ein Mann von Kindern, die Schneebälle werfen, belästigt. Daraufhin droht er ihnen mit einer Waffe.

In der Folge einer eigentlich harmlosen Schneeballschlacht zweier Kinder ist es in Weilheim zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie es im Polizeibericht heißt, fühlte sich ein 30-jähriger Weilheimer am Freitagabend offensichtlich von den Kindern gestört, die sich eine Schneeballschlacht vor seinem Haus lieferten. Der Mann bedrohte die Kinder mit einer Schusswaffe und feuerte zudem einen Schuss ab. Der Mann konnte widerstandslos von den eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der aufgefundenen Schusswaffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz wird nun gegen ihn eingeleitet. (AZ)

