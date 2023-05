Schon wieder Ladendiebstähle in einem Weilheimer Supermarkt

Auffällig oft berichtet die Polizei derzeit über Ladendiebe in einem Weilheimer Supermarkt. Unter ihnen sind auch Jugendliche, die Zigaretten klauen wollen.

Am Donnerstag, 11. Mai, informierten verantwortliche Mitarbeiter eines Supermarktes in der Lohgasse in Weilheim die Polizei, dass vier Jugendliche beim Diebstahl erwischt worden seien. Bei der Aufnahme vor Ort durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Weilheim wurde festgestellt, dass die vier Jugendlichen beziehungsweise Kinder im Alter von 13 bis 15 Jahren gemeinschaftlich versucht hatten, überwiegend Zigaretten zu entwenden.

Hierbei waren sie jedoch nach Angaben der Polizei durch Mitarbeiter des Supermarktes erwischt worden. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurden alle ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ladendiebstähle in Weilheim: Ein Dieb beleidigt eine Angestellte

Nur zwei Tage später, am Samstag, 13. Mai, wurden im gleichen Supermarkt gegen 18.30 Uhr ein 36-jähriger Garmischer und ein 29-jähriger Weilheimer von einer Zeugin beobachtet, wie sie Waren im Wert von rund 25 Euro in den Rucksack und in die Jacken steckten. An der Kasse bezahlten sie laut Polizeibericht allerdings nur einen kleinen Teil des Einkaufs, weshalb sie vor Verlassen des Supermarktes vom dortigen Personal angesprochen wurden.

Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls. Gegen den Garmischer wird außerdem noch wegen Beleidigung ermittelt, da er eine Angestellte als „Stasi-Schlampe“ betitelte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch