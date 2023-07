Krankenhäuser und Finanzen beschäftigen Weilheimer Kreistag

Die Krankenhäuser sind in Weilheim-Schongau eine politische Dauerbaustelle. Ein Zukunftskonzept soll es richten. Der Kreistag zieht bei den Ausgaben die Notbremse.

Ein Vorschlag für ein Zukunftskonzept für die Klinikstandorte in Schongau und Weilheim ist in der jüngsten Sitzung des Weilheim-Schongauer Kreistags vorgestellt worden. Es soll nun beraten und in einer Sondersitzung des Kreistags am 22. September erneut behandelt werden.

Wie das Landratsamt nach der jüngsten Sitzung mitteilte, basiere der von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH in Kooperation mit der Clinotel Krankenhausverbund GmbH ausgearbeitete Vorschlag für das Zukunftskonzept auf einer fundierten Analyse und intensiven Zusammenarbeit, um eine optimale Ausrichtung der Klinikstandorte zu gewährleisten. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Konzept solle in einem ersten Schritt in den Fraktionen stattfinden. Im Anschluss ist eine Sonderkreistagssitzung für den 22. September geplant, um über das Zukunftskonzept und das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Regierung von Oberbayern mahnt den Kreis Weilheim-Schongau zum Sparen

Ziel des Zukunftskonzepts sei es, die Gesundheitsversorgung in den Klinikstandorten Schongau und Weilheim bestmöglich zu gestalten und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abzustimmen. Mit dem Blick auf eine nachhaltige und moderne medizinische Versorgung soll das Zukunftskonzept den Weg in eine erfolgreiche Zukunft der Klinikstandorte weisen. Es werde zeitnah veröffentlicht.

Daneben beschäftigte den Kreistag in der Sitzung vor allem die finanzielle Lage des Landkreises Weilheim-Schongau. Die Regierung von Oberbayern hatte zwar die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans für das Jahr 2023 und den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026 genehmigt. Sie hatte aber auch gebeten, das Bewilligungsschreiben dem Kreistag mündlich vorzutragen. Dies geschah jetzt. Demnach ist die Landkreisverwaltung angehalten, die finanziellen Mittel verantwortungsvoll und zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

Inzwischen hat auch die Haushaltskonsolidierungskommission in drei Arbeitssitzungen die Situation der Kreisfinanzen untersucht und Lösungsansätze erarbeitet. Es seien Potenziale für Einsparungen und die Erhöhung von Einnahmen aufgezeigt und eine erste politische Einschätzung zu den Vorschlägen abgegeben worden – sowohl für das laufende Jahr 2023 als auch für die kommenden Jahre bis 2026, so das Landratsamt in einer Mitteilung.

Erst einmal gilt im Landkreis Weilheim-Schongau eine Haushaltssperre

Ein weiterer wesentlicher Themenkomplex war die Frage der zukünftigen Ausrichtung der Krankenhausversorgung durch die Krankenhaus GmbH unter Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dabei wurde dann der Vorschlag für ein Zukunftskonzept für die Krankenhäuser entwickelt. Die Monate bis September böten Raum für ausführliche Beratungen über die vorgeschlagenen Lösungsansätze. Im Herbst sollen die endgültigen Entscheidungen zusammen mit dem Nachtragshaushalt getroffen werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung beim Haushalt sieht sich der Landkreis Weilheim-Schongau unterdessen gezwungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen. Die Krankenhaus GmbH hatte mitgeteilt, dass aufgrund eines Rechnungsergebnisses (Stand Mai) mit einem Anstieg des Betriebskostenzuschusses für den laufenden Betrieb von 12,0 auf 14,3 Millionen Euro gerechnet werden müsse. Hintergrund seien Erlösrückgänge am Standort Schongau seit dem Bürgerentscheid im Dezember. Eine weitere Zunahme der Betriebskostenzuschüsse im Verlauf des Jahres 2023 könne nicht ausgeschlossen werden.

Der Kreistag erhofft sich eine Einsparung von rund 1,75 Millionen Euro

Der Kreistag folgte jetzt einstimmig der Empfehlung der Haushaltskonsolidierungskommission, eine Haushaltssperre zu verhängen. Sie beläuft sich auf 30 Prozent der vertraglich und gesetzlich nicht gebundenen Ausgaben im Bereich der Beschaffungen, mit einer Gesamthöhe von bis zu 1,75 Millionen Euro. Gleichzeitig spricht sich die Kommission dafür aus, freiwillige Leistungen von der Haushaltssperre auszunehmen. Diese wurden explizit vom Kreistag im Haushalt 2023 bewilligt und betreffen insbesondere den Sozialbereich, wo kurzfristige Einschränkungen erhebliche Auswirkungen auf Pflichtaufgaben des Landkreises hätten, heißt es zur Begründung. (AZ)