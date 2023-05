Straßenfest: Mann wirft Tassen aus Fenster auf Besucher

Versuchte gefährliche Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde von Polizei festgenommen.

Am frühen Abend wurde die Polizeiinspektion Weilheim verständigt, dass am Marienplatz Weilheim bei der Veranstaltung „türkische Tage“ aus einer Wohnung im 2. Stock Tassen auf die Besucher geworfen werden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich mehrere Familien mit Kindern unterhalb der bezeichneten Wohnung aufgehalten hatten und nur durch glückliche Umstände zumindest nach jetzigem Stand niemand verletzt wurde. In der Wohnung konnten daraufhin ein 29-jähriger afghanischer Staatsangehöriger aus Weilheim und ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger aus Ingolstadt festgestellt werden. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert, es stellte sich heraus, dass sowohl vom 28-Jährigen als auch 29-Jährigen größere Bruchstücke einer Porzellantasse aus dem Fenster geworfen wurden. Gegen beide Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, mögliche Geschädigte oder weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weilheim in Verbindung zu setzen. (AZ)