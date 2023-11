Streit in Weilheim endet für eine Frau in der Arrestzelle

Ein Streit zwischen einer 47-jährigen Ukrainerin und einem Unbekannten ruft in Weilheim die Polizei auf den Plan. Die Betrunkene verbringt die Nacht im Arrest.

Am frühen Dienstagabend (21. November) wurde der Polizei Weilheim ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann in der Schmiedstraße in Weilheim mitgeteilt. Bei Eintreffen der Streife konnte nach Angaben der Polizei nur noch die Frau, eine 47 Jahre alte Ukrainerin aus München angetroffen werden.

Alkoholpegel der Frau in Weilheim liegt bei fast 2,5 Promille

Die Frau bestätigte gegenüber der Polizei den Streit, konnte aber nicht sagen, wer der Mann war, mit dem sie in Streit geraten war. Außerdem konnte sie sich laut Polizeibericht kaum noch auf den Beinen halten und den Weg zum Streifenwagen nur untergehakt bei zwei Beamten zurücklegen. Da der Alkoholpegel bei annähernden 2,5 Promille war und kein Angehöriger der Frau ausfindig gemacht werden konnte, musste die Frau die Nacht letztendlich in Polizeigewahrsam verbringen. (AZ)

