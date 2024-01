Weilheim: Betrunkener greift Polizeibeamte an

Betrunken und aggressiv ist ein Mann aus Huglfing, der im Krankenhaus Weilheim notfallmedizinisch versorgt wird. Dabei greift er auch Polizeibeamte an.

Am Dreikönigstag musste ein 57-jähriger Huglfinger gegen 4 Uhr in der Früh im Krankenhaus Weilheim notfallmedizinisch versorgt werden. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von etwa zwei Promille wurde er nach Angaben der Polizei in Weilheim dabei zunehmend aggressiver.

Anzeige unter anderem wegen versuchter Körperverletzung

Als ihm durch die anwesenden Polizeibeamten die Konsequenzen für sein Handeln erklärt wurden, versuchte er einen Beamten mittels Fußtritt zu verletzen. Schließlich musste der Mann fixiert werden, um weitere Angriffe zu verhindern.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch