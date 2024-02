Weilheim: Feuerwehr rettet Katze aus historischem Stadel

Ihre Neugier wird die Katze einer 60 Jahre alten Weilheimerin fast zum Verhängnis.

Die Neugier einer Katze einer 60-jährigen Frau aus Weilheim war so groß, dass sie sich während der Renovierungsarbeiten am historischen Stadel in der Eisenkramergasse in Weilheim schlich. Das hätte böse enden können, denn die Handwerker schlossen das Tier unbemerkt am Ende ihrer Arbeit im Gebäude ein.

Laute Rufe der Katze führen zum Fundort

Doch wie die Polizei in Weilheim mitteilt, hörte die Besitzerin am Samstag, 3. Februar, gegen 20.30 Uhr die lauten Schreie des Tieres und konnte ihren Standort so lokalisieren. Sie verständigte laut Polizeibericht umgehend die Polizei. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Weilheim gelang es die Katze zu befreien und ihrer Besitzerin zu übergeben. (AZ)

