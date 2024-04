Weilheim

13:02 Uhr

Weilheim: Streit mit dem Ex-Freund der Ex-Freundin eskaliert

Im Streit mit dem Ex seiner Ex wirft ein Peißenberger an einer Tankstelle in Weilheim sein Fahrrad gegen das Auto seines Widersachers. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

