Streit um Lüftung im Auto eskaliert und führt zu Unfall

Im Streit um die Lüftung im Auto zwischen Fahrer und Beifahrer endet in Weilheim in einem Handgemenge und einem Unfall.

Ein 53 Jahre alter Weilheimer war am Montag mit einem Bekannten, einem 52-Jährigen aus Buchloe, in seinem Pkw unterwegs. Während der Fahrt gerieten beide Personen nach Angaben der Polizei in Weilheim wegen der Lüftung im Wagen so miteinander in Streit, dass es schließlich zu Handgreiflichkeiten noch während der Fahrt kam.

Im Handgemenge vergessen die Bremse zu betätigen

Daraufhin bremste der Weilheimer den Wagen in der Schützenstraße bis zum Stillstand ab und wehrte sich dagegen. Abgelenkt durch das Handgemenge vergaß er aber die Bremse zu betätigen, sodass der Wagen aufgrund der leicht abschüssigen Straße rückwärts rollte und schließlich gegen einen dahinter befindlichen Pkw einer Weilheimerin stieß.

Dadurch entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1000 EUR. Die Polizei Weilheim musste neben dem Unfall auch die Gemüter der Beteiligten erst einmal beruhigen. (AZ)

