Bauarbeiter stürzt in Wörthsee von einem Gerüst

Auf einer Baustelle in Wörthsee ereignet sich ein Betriebsunfall: Ein 41-jähriger Mann fällt sieben Meter tief.

Bei einem Betriebsunfall ist am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr auf einer Baustelle in Wörthsee ein 41-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter eines Bauunternehmens aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck verlegte mit einem Kollegen auf einer Baustelle Filigranplatten, meldet die Herrschinger Polizei. Als er sich am Baugerüst festhalten wollte, löste sich ein Gerüstboden aus der Verankerung, wodurch der Arbeiter das Gleichgewicht verlor.

Trotz des darauffolgenden Sturzes aus etwa sieben Metern Höhe erlitt der Mann vergleichsweise geringe Verletzungen an der Lendenwirbelsäule und am Sprunggelenk. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Polizei ermittelt nun, ob alle Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle eingehalten wurden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch