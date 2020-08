vor 18 Min.

18-jährige Autofahrerin prallt bei starkem Regen gegen einen Baum

Zwei Autofahrer verlieren in Gersthofen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im ersten Fall spielt das Wetter eine Rolle, beim zweiten Unfall sind es die Reifen.

Zwei Autofahrer haben die Kontrolle über ihr Auto verloren und jeweils einen hohen Sachschaden verursacht. Zunächst war eine 18-jährige Autofahrerin, die am Sonntag gegen 17.55 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Donauwörther Straße unterwegs war, in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die junge Frau musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4100 Euro. Ebenfalls die Kontrolle über sein Auto verloren hat ein 33-Jähriger auf der B2 in Fahrtrichtung Augsburg. Der Mann geriet laut Polizei gegen 5.45 Uhr ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Hinterreifen des Fahrzeuges waren abgefahren

Der Gesamtschaden beträgt rund 5000. Das Auto musste abgeschleppt werden, dabei wurde festgestellt, dass die Hinterreifen des Fahrzeuges abgefahren waren. (thia)

