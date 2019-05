vor 17 Min.

78-Jährige übersieht Auto beim Abbiegen

Eine 78-Jährige verursache beim Abbiegen in Emersacker einen Unfall.

Eine Fahrerin biegt in Emersacker in die Hauptstraße ein und prallt in ein entgegenkommendes Auto.

Als eine 78-jährige Autofahrerin in Emersacker von der Sportplatzstraße links in die Hauptstraße einbog, übersah sie das entgegenkommende Auto einer 25-Jährigen. Die Autos prallten zusammen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 8.50 Uhr.

25-Jähirge kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Beide Fahrerinnen wurden an der Unfallstelle einer Erstversorgung unterzogen. Die 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Wertingen verbracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Themen Folgen