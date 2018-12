27.12.2018

Abba-Hits, Weihnachtslieder und Ehrungen

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Rothtal Horgau wird ein buntes Programm geboten

Von Michael Siegel

„Musizieren hält jung und macht intelligent“. Das erklärte Bürgermeister Thomas Hafner in Horgau vor der versammelten Musikantengemeinde aus dem Rothtal und dem Augsburger Land beim Jahreskonzert des Musikvereins Rothtal Horgau. Bei dem Konzert wurden auch intelligente Jungmusikanten und jung gebliebene Bläser(innen) ausgezeichnet.

Zeitgenössisches Liedgut und moderne Arrangements, dirigiert von Wolfgang Dippold, bestimmten das Konzert. Weihnachtliche Weisen rundeten das Programm ab. Am Anfang stand „klassische“ Blasmusik wie Puccinis „Nessun Dorma“ aus der Oper Turandot oder die Polka „Meine Leidenschaft von Alexander Pfluger.

Es folgte unter anderem ein Potpourri bekannter Fernsehmelodien von der „Schwarzwaldklinik“ bis zur Melodie der Tagesschau. Vor allem den jüngeren Konzertbesuchern ist die englische Band Coldplay ein Begriff, aus deren Repertoire ein Potpourri folgte. Immer wieder gern gehört: „Mamma mia!“ – so der Titel des Arrangements von Peter Schars mit bekannten Hits der schwedischen Popgruppe Abba. Kaum weniger bekannt sind die Weisen aus dem Filmklassiker „Titanic“ inklusive des Welthits „My heart will go on“.

Der Schluss des Konzerts gehörte weihnachtlichen Klängen, vom gemeinsamen Singen von „Fröhliche Weihnacht überall“ bis hin zu einer Variation über „Stille Nacht“ von Jacob de Haan. Bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil des Konzerts in der Rothtalhalle sind von den Blasmusikern vierstimmig gesungene Lieder. Hier gab es zu hören „Happy Christmas“, ein Friedenslied von „Beatle“ John Lennon und Yoko Ono, und dazu das Titellied des Weihnachts-Filmklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Durch das Programm führte Elke Unger.

Im Rahmen des Konzerts gab es verschiedene Auszeichnungen. Zunächst bekamen fünf Nachwuchs-Musikanten ihre Urkunden für das Bestehen der D1-Bläserprüfung überreicht. Es waren dies Noah Hagner, Moritz Schiepp, Alicia und Theresa Schmid sowie Regina Steppich. Ehrungen für langjähriges Musizieren im Verein erhielten Daniela Lutz-Wunderle (zehn Jahre), Daniela Knauer (15 Jahre), Peter Dippold, Edith Hartmann, Petra Kraus, Tanja Ludl, Daniela Unger, Elke Unger, Simone Zott (alle 20 Jahre) und Silvia Klein (25 Jahre).

Eine nicht alltägliche Ehrung erfuhr Günther Dippold, der seit 50 Jahren beim Musikverein Rothtal Horgau musiziert. Trompetenkollegin Brigitte Holland zeichnete in ihrer Laudatio den Weg des elfjährigen Buben mit der kleinen Trommel über den begabten Trompeter bis hin zum Jugendausbilder und Dirigenten der Kapelle (2000-2005) nach. Ehrensache für den Jubilar, dass er, gelernter Instrumentenbauer, seine Soli im Konzert auf seiner selbst gebauten Trompete erklingen ließ. Mit dem Vereinsvorstand und Bürgermeister Thomas Hafner nahm Angela Ehinger, Vorsitzende des ASM-Bezirks 15, die Ehrungen vor.

Ehinger anerkannte den enormen zeitlichen Aufwand, den jeder Musiker mit zahllosen Proben und Auftritten betreibt, zumal dann, wenn er dies 50 Jahre lang tut. Vereinsvorsitzender Maximilian Holland lud die Konzertbesucher zum Faschingsball des Musikvereins am Samstag, 9. Februar, ein.

Themen Folgen