59-Jähriger fährt einem 87-jährigen Autofahrer ins Heck

Bei einem Auffahrunfall in Adelsried kommt es zu einem hohen Sachschaden. Der 59-Jährige hat am Kreisverkehr zu spät reagiert.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Oberbayern ist am Freitag in Adelsried einem 87-Jährigen so stark ins Heck gefahren, dass ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro entstanden ist.

Der Auffahrunfall ereignete sich am Freitag am südlichen Kreisverkehr bei der Autobahnanschlussstelle Adelsried. Der Senior musste laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen, bevor er in den Kreisel einfuhr. Der hinter ihm nachfolgende 59-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 87-Jährigen auf. Beide Autos wurden durch den Auffahrunfall stark beschädigt, verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (thia)