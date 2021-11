Defekter Haarschneider sorgt für Feuerwehreinsatz in Adelsried

Kurz vor Mitternacht dringt plötzlich Rauch aus dem Badezimmer in einem Mehrfamilienhaus. Der 16-jährige Bewohner handelt schnell.

Ein defekter Haarschneider hat am Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz in Adelsried gesorgt. Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein 16-Jähriger in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kohlstattweg, wie Rauch aus dem Badezimmer drang.

Als der Jugendliche nachschaute, bemerkte er den leicht brennenden Akku-Haarschneider mit Akku, der seit etwa zwölf Stunden an der Steckdose hing und geladen wurde. Sofort brachte er das Gerät auf den Balkon und löschte es in einem Wasserbecken. Die verständigte Feuerwehr Adelsried, die mit 16 Kräften anrückte, musste nicht mehr eingreifen und empfahl lediglich, die Wohnung ausgiebig zu lüften. Bis auf den beschädigten Haarschneider entstand kein weiterer Schaden. (thia)