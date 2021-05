Transporterfahrer stößt in Adelsried gegen ein Verkehrsschild

Beim Rangieren aus einer Hofeinfahrt übersieht der Fahrer ein Verkehrszeichen. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Gegen ein Verkehrszeichen war der Fahrer eines Kleintransporters am Samstag in Adelsried gekracht. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro.

Der Mann wollte laut Polizei gegen 14.30 Uhr mit dem Kleintransporter in der Streitheimer Straße rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße fahren. Dabei übersah er jedoch ein Verkehrszeichen, das durch den Zusammenstoß leicht verbogen wurde. (thia)