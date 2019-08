00:31 Uhr

Alles selbst gemacht

Erster Umweltcampus im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten

Von Christina Eiden

Pünktlich zu Ferienbeginn startete im Klostermühlenmuseum Thierhaupten der erste „Umweltcampus“. Ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und „Selbstgemacht“ konnten neun Kinder viel Neues ausprobieren. Eine Woche lang hieß es von 9 bis 13 Uhr entdecken, erforschen, experimentieren und erleben.

Natürlich nur, wenn man zuvor kräftig gefrühstückt hatte. Mit der Flockenquetsche stellten die jungen Teilnehmer ihr eigenes Müsli her und verfeinerten dies mit regionalen Zutaten, wie Heidelbeeren oder Leinsamen, und konnten so gestärkt in den Tag starten. Ausgerüstet mit einem Entdeckerheft erkundeten sie zunächst das Mühlenmuseum und lösten zahlreiche Rätsel. Mit dem neu erworbenen Wissen konnte dann direkt Büttenpapier geschöpft werden. Statt Filzstift und Co. zu benutzen, stellten die Kinder ihre eigenen Pflanzenfarben aus Rosenblüten, Ringelblumen, Wallnussblättern und Sonnenblumen her. Ein Tag des Umweltcampus stand ganz unter dem Motto „Vom Korn zum Brot“. Dabei stellten die Kinder unter anderem an den Handmühlen Mehl her. Unter fachkundiger Leitung setzten die Mädchen und Buben aus dem Mehl eigenes Sauerteigbrot an, das im Mühlenbackhaus gebacken wurde. Während der Backzeit machten die Kinder den Mühlengarten unsicher und begaben sich auf Spurensuche nach Lein, Sonnenblume und Hafer.

Es wurde aber nicht nur gebacken und Papier geschöpft, sondern andere Aktionen und Workshops gaben Anregungen für kreative Bastel- und Handwerksarbeiten. So konnten aus alten T-Shirts gemütliche Sitzkissen angefertigt werden oder aus Stoffresten wurden wohlig duftende Lavendelsäckchen hergestellt. Diese Veranstaltung konnte dank einer Spende der Firma Aumüller Aumatic durchgeführt werden.

Themen Folgen