vor 33 Min.

Alter schützt vor Turniersieg nicht

Die strahlenden Sieger des 1. dbc Sommer-Cups in Gersthofen. Von links Philipp Schroll (Sieger Herren), Luzia Obermeier, Sylva Hahn (Siegerin Damen) und Edison Ambarzumjan.

Plus Vier Tage Toptennis in Gersthofen: 45-Jährige gewinnt DTB-Turnier im Rahmen der Schwaben Challenge beim TC Rot-Weiß

Von Wilbert Jochims

Bereits seit drei Jahren findet in Gersthofen im Januar der dbc-Winter-Cup statt. Heuer hat man erstmalig vom Bayerischen Tennis-Verband auch ein Sommer-Aktiven Turnier erhalten. Der 1. dbc Sommer-Cup für Damen und Herren war dotiert mit insgesamt 3000 Euro Preisgeld. Die Herrenkategorie war ausgeschrieben in der Kategorie A5 für insgesamt maximal 64 Teilnehmer, die Damen in Kategorie A6 für maximal 48 Spielerinnen. Insgesamt meldeten 53 Herren und 20 Damen.

