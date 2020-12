12:03 Uhr

Anhänger macht sich in Neusäß selbstständig

In der Gutenbergstraße in Neusäß hat sich am Montag der Anhänger eines Lastwagens selbstständig gemacht..

In der Gutenbergstraße in Neusäß stellte am Montag ein 56-jähriger Lastwagenfahrer seinen Anhänger ab. Hierbei vergaß er, diesen ordnungsgemäß abzusichern. Der Anhänger setzte sich gegen 12.50 Uhr selbstständig in Bewegung. Mit der Deichsel verhakte sich der Anhänger im Radlauf eines geparkten Fahrzeuges. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. (AZ)

