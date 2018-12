15:03 Uhr

Apotheken-Räuber ist noch auf der Flucht

Die Fahndung nach dem bewaffneten Mann, der am Freitagabend die Nikolaus-Apotheke in Stadtbergen überfallen hat, verlief bislang erfolglos.

Nach dem Überfall in Stadtbergen auf eine Apotheke werden Zeugen gesucht.

Die Fahndung nach dem bewaffneten Mann, der am Freitagabend die Nikolaus-Apotheke in Stadtbergen überfallen hat, verlief bislang erfolglos. Wie berichtet, hatte der Täter gegen 18.25 Uhr von den beiden Angestellten in der Apotheke mit vorgehaltener Pistole Geld verlangt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein Geldbetrag im unteren vierstelligen Eurobereich in die grüne Plastiktüte des Mannes gepackt, der danach zu Fuß auf der Hagenmähderstraße in Richtung Ackermannstraße flüchtete. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 323-3810. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: er ist etwa 1,70 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Sonnenbrille. Der Täter sprach Hochdeutsch.(dav)

Themen Folgen