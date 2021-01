12:00 Uhr

Auf der falschen Straßenseite in Diedorf: Autos stoßen zusammen

Höherer Sachschaden entstand nach einem Autounfall in Diedorf.

Hohen Sachschaden gibt es nach einem Zusammenstoß in Diedorf.

Unfall in der Diedorfer Lindenstraße: Beim Linksabbiegen ist am Mittwochmorgen eine 27-jährige Autofahrerin auf die Straßenseite eines entgegenkommenden 77-jährigen Autofahrers geraten und mit ihm zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)

